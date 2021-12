Giornata importante per la Sampdoria e il suo futuro. Dalle scelte di questa mattina di Gianluca Vidal passerà infatti gran parte del percorso di garanzia volto a definire, almeno in teoria, la cessione della Sampdoria. Dovrebbe andare in scena alle 9.30 a Mestre in seconda convocazione l'assemblea ordinaria che nominerà il nuovo consiglio di amministrazione e in teoria anche il nuovo presidente, il cui nome rimane avvolto nel mistero.



Vidal può infatti tenere aperta l’assemble per due giorni lavorativi, quindi fino al 28 dicembre. Per il nuovo Cda sembrano esserci due possibili strade, una conservativa e una innovativa. La prima, all’insegna della continuità, prevederebbe la conferma dell’attuale consiglio di amministrazione, composto dallo stesso Vidal, Profiti, Castanini, Fiorentino, più una possibile integrazione, ad esempio quella di Bosco.



La seconda via, invece, potrebbe avere anche un risvolto abbastanza clamoroso. L’idea di Vidal sarebbe quella di comporre un Cda molto tecnico, composto principalmente da avvocati e commercialisti, funzionale ad una cessione in tempi brevi. Tra i nomi, scrive Il Secolo XIX, ce n’è uno a sorpresa, ossia quello dell’avvocato Antonio Romei, ex braccio destro di Ferrero recentemente ‘allontanato’, almeno in teoria, dal Viperetta.