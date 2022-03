Dopo aver saltato la prima partita del Gambia, il difensore della Sampdoria Omar Colley ha raggiunto in queste ore la sua Nazionale per la seconda partita di qualificazione alla Coppa d'Africa, in programma il 29 marzo contro il Ciad. Il centrale blucerchiato non era partito immediatamente dopo la gara con il Venezia perché lo staff medico doriano aveva preferito approfondire con esami la situazione del suo ginocchio.



Adesso la Samp ha inviato tutta la documentazione raccolta allo staff sanitario del Gambia, e Colley è potuto attivare per raggiungere il ritiro della Nazionale. E' in forte dubbio però il suo eventuale impiego nella partita di martedì: le considerazioni verranno fatte nelle prossime ore, e dipenderanno molto dalle valutazioni mediche.