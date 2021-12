Si aprirà un momento piuttosto delicato per la Sampdoria in ottica mercato. La finestra che inizierà lunedì sarà improntata alle possibili uscite, perché le casse societarie difficilmente consentiranno manovre in entrata. Uno dei giocatori più appetiti, in quest’ottica, è il difensore Omar Colley.



Secondo Il Secolo XIX ci sarebbe un poker di squadre in Premier interessate al centrale, e a fronte di un’offerta da dieci milioni potrebbe lasciare Genova. La sensazione è che il Doria, in caso di partenza di Colley, non sostituirebbe l’ex Genk. Alla base delle valutazioni blucerchiate c’è il discreto numero di centrali a disposizione, ossia Yoshida, Chabot, Ferrari e Dragusin, e pure il fatto che dal 9 gennaio il gambiano parteciperà alla Coppa d’Africa e resterà quindi fuori un mese a prescindere.