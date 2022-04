Il presidente della Sampdoria Marco Lanna ha voluto tenere a rapporto la squadra a Bogliasco in vista della partita di sabato con la Salernitana, dopo che già il tecnico Giampaolo aveva analizzato, assieme ai calciatori, le tematiche della trasferta di Bologna. Così ieri il numero uno blucerchiato ha riunito i giocatori a Bogliasco, alla presenza anche di Carlo Osti e Daniele Faggiano.



Faggiano di solito non è presente in settimana al Mugnaini, nell'ambito della divisione dei compiti con Osti, ma questa volta la sua presenza, scrive Il Secolo XIX, è stata sollecitata direttamente da Antonio Romei. Al termine del faccia a faccia, lo stesso Faggiano si è trattenuto a colloquio con lo stesso Lanna prima di lasciare il centro sportivo.