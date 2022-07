La Sampdoria, dopo i segnali lanciati nei giorni scorsi da Marco Giampaolo, spera di chiudere entro pochi giorni un colpo a centrocampo. A Genova si torna a parlare, ad esempio, di Marko Rog del Cagliari. Il croato piace parecchio alla dirigenza per le sue caratteristiche, eppure su di lui sussiste qualche dubbio di natura fisica.



Secondo Il Secolo XIX da Corte Lambruschini sarebbero un po' preoccupati da una frase pronunciata da Liverani, tecnico rossoblù. "Ha ancora qualche problema fisico", ha detto l'allenatore, e il fatto che si stia allenando a singhiozzo spaventa. Rog non è sceso in campo nell'amichevole con l'Olbia, e difficilmente parteciperà anche a quella di dopodomani con lo Strasburgo.