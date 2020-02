Nonostante un futuro societario incerto, e la lotta per la salvezza entrata nel vivo, la Sampdoria ha già iniziato a programmare le mosse per la prossima stagione. La notizia più sorprendente in questo senso è quella relativa all'accordo per il centrocampista offensivo classe 2000 ​Mikkel Damsgaard, di proprietà del Nordsjaelland.



Il giocatore è un calciatore stabilmente nel giro della Nazionale Under 21 della Danimarca, e già punto fermo del club di Farum, con cui ha totalizzato in questa stagione 19 presenze condite da 6 gol e 2 assist. L'anno scorso invece il bottino era stato ancora maggiore in termini di servizi vincenti: 41 gettoni di presenza tra campionato e coppe, 2 marcature e ben 10 passaggi per mandare in rete i compagni. Il Doria un po' a sorpresa ha battuto la concorrenza di club inglesi, chiudendo il colpo per giugno. Damsgaard resterà al Nordsjaelland sino al termine del campionato, poi raggiungerà il ritiro estivo della Samp.