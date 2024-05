Continua il casting in casaper individuare la figura giusta da affiancare ad Andrea Mancini nel ruolo di direttore sportivo. Ai blucerchiati serve un uomo d'esperienza, capace di guidare la società anche attraverso i paletti del calciomercato - ancora validi la prossima estate - per costruire una squadra capace di puntare alla promozione diretta in Serie A. L'obiettivo del Doria deve essere necessariamente questo nel campionato 2024/2025, e per farlo Matteo Manfredi sta sondando alcuni potenziali candidati. S è parlato di Vagnati, Accardi, Angelozzi e Petrachi, ma nella lista della Sampdoria c'è pure tanta Juventus: sono stati fatti i nomi di Claudio, dell'ex Javiere ora anche di Federico

Il primo profilo in ordine cronologico a circolare è stato quello di Chiellini, attualmente ds della Juventus Next Gen. Ieri invece è emerso con prepotenza Ribalta, libero dopo l'esperienza all'Olympique Marsiglia, conclusasi ad ottobre per incomprensioni con la proprietà. Ad aver imbastito il contatto sarebbe stato Maheta Molango, attuale membro del CdA e consigliere di Manfredi. Addirittura, oggi sarebbeper confrontarsi e valutare la fattibilità dell'operazione.

Nel frattempo, si è iniziato a parlare a Genova anche di Cherubini. Secondo Il Secolo XIX ci sarebbe già stato un. Il dirigente, in scadenza con la Juventus, di recente ha visto terminare la sua inibizione per il caso plusvalenze e a breve potrebbe tornare in pista. La Samp ci pensa.