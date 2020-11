Ancora una volta, per Torino-Sampdoria, Claudio Ranieri dovrà fare a meno di Keita Baldé. L'attaccante blucerchiato, infortunato ormai da parecchie settimane, ha accusato un problema al ​bicipite femorale, e i tempi di recupero prevedevano un lungo stop. In realtà però il giocatore potrebbe tornare a disposizione anche prima rispetto a quanto previsto.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica Keita questa settimana sarà a Roma per proseguire con le terapie, ma in seguito potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni, tornando a disposizione prima di Natale. Giova ricordare però che l'ultimo match doriano antecendente alla sosta sarà il 23 dicembre, per Sampdoria-Sassuolo. Se Keita non tornerà abile a arruolabile per tale data, l'occasione successiva sarà il 3 gennaio 2021, in trasferta proprio a Roma contro i giallorossi.