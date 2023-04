Una delle ultime speranze di salvataggio, per la Sampdoria, è riposta in Alessandro Barnaba, il finanziere indicato da Garrone come unica possibilità per evitare il fallimento. La terza proposta dell'imprenditore romano, presentata il 7 aprile, non è andata a buon fine. A differenza di dicembre però questa volta non è stato diffuso alcun comunicato di ritirata da parte del gruppo.



Barnaba resta in contatto con alcuni componenti del board doriano e con l'avvocato Bissocoli, mentre un ruolo importante sarebbe ricoperto da Guido Fienga, ex Ceo della Roma. Il dirigente secondo Il Secolo XIX sarebbe il futuro amministratore delegato della Samp, in caso il club entrasse nelle disponibilità di Barnaba. Attualmente, Fienga starebbe mantenendo i rapporti con Massimo Ferrero, in virtù della reciproca conoscenza maturata quando, da amministratore della Roma, aveva sostenuto il Viperetta per alcune battaglie in Lega.