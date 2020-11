L'ultima partita da titolare in Serie A Vasco Regini l'ha giocata lo scorso campionato, quasi un anno fa, in Sampdoria-Brescia 5-1. L'ultima gara da terzino sinistro, invece, risale addirittura al maggio 2018. Domenica però il difensore della Sampdoria sarà costretto a tornare sulla fascia che, nel corso di svariate stagioni, è sempre stato costretto a difendere. La squalifica di Augello infatti sembra spalancare le porte ad un impiego dell'ex Napoli e Empoli.



Secondo Il Secolo XIX Ranieri potrebbe anche vagliare alcune soluzioni diverse, come Bereszynski a sinistra e Ferrari o Thorsby a destra, ma alla fine il mister blucerchiato dovrebbe optare per un impiego sulla corsia mancina di Regini, che è rimasto in estate proprio come riserva di Augello. Per Regini si tratterà della terza apparizione stagionale: per ora il suo bottino si limita alla partita con la Salernitana in Coppa Italia, giocata dall'inizio, e ai 6 minuti giocati nel finale con la Fiorentina.