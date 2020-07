La partita con il Brescia avrà poco da dire, a livello di motivazioni e di suggestioni, per la Sampdoria. Due motivi di interesse, però, potrebbero essere legati ad un traguardo e a un ritorno. Il traguardo sarà quello di Fabio Quagliarella, che contro i biancoblù festeggerà la presenza numero 200 con la maglia blucerchiata.



In campo però potrebbe rivedersi anche Alex Ferrari, fermo dal 18 dicembre per il grave infortunio (lesione al legamento crociato) che aveva richiesto un'operazione chirurgica. Il centrale, approfittando del lockdown, è tornato ad allenarsi da qualche tempo con la squadra e sabato potrebbe tornare ad assaporare il campo, considerando anche la squalifica di Bereszynski.