La partita con il Cagliari, in programma domenica, proporrà una Sampdoria estremamente corta numericamente e con tanti giocatori non al meglio. Il reparto più colpito sarà quello dell'attacco, dove di fatto Ranieri potrà contare soltanto su due alternative. A disposizione del mister blucerchiato infatti ci saranno sicuramente soltanto Keita Balde, Manolo Gabbiadini e Antonino La Gumina.



Permangono grossi dubbi sulle condizioni di Quagliarella, uscito anzitempo dalla stracittadina per un problema al polpaccio, da valutare con attenzione nei prossimi giorni. Sicuramente out invece Ernesto Torregrossa, tornerà forse la settimana successiva, ma è più probabile un suo rientro soltanto tra due turni. Considerando che La Gumina sembra ormai uscito dalle rotazioni, e che Gabbiadini è tornato in campo soltanto mercoledì a quasi tre mesi di distanza dall'ultima volta, è probabile che il peso dell'attacco venga affidato al solo Keita,magari con uno tra Verre o Ramirez a sostegno.