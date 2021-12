Questa mattina, durante l'allenamento della Sampdoria, mister D'Aversa ha dovuto fare i conti con un'assenza potenzialmente piuttosto pesante. Il terzino sinistro Tommaso Augello, infatti, ha lavorato a parte, svolgendo una sessione specifica e individuale. Brutto segno in vista di domenica, quando il Doria affronterà la Lazio al Ferraris. Il laterale mancino verrà valutato nei prossimi giorni, in caso non dovesse farcela toccherebbe ancora a Nicola Murru, in difficoltà con la Fiorentina, sistemarsi a sinistra.



Oltretutto, la Samp dovrà fare i conti anche con un'altra assenza importante. Non ci sarà infatti per squalifica il centrale Omar Colley, ammonito con i viola e diffidato. Il gambiano salterà il match contro i biancocelesti, e rientrerà per il derby. Al suo posto, D'Aversa potrebbe impiegare ancora Ferrari, varando l'inedita coppia difensiva formata da Yoshida e Ferrari. Possibile outsider, uno tra Dragusin e Chabot.