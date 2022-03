Nelle ultime giornate, la titolarità di Emil Audero nella Sampdoria sembrava in discussione. Il portiere classe 1997 pareva essere stato superato da Wladimiro Falcone, ma non per Marco Giampaolo. Nella partita più importante della stagione, l'allenatore ha di nuovo dato fiducia ad Audero, e in seguito ha sottolineato più volte la buona prestazione dell'estremo difensore.



Secondo Sampnews24.com, la titolarità di Audero non sarà in discussione neppure con la Roma. Giampaolo ha ristabilito la gerarchia: nella gara di andata aveva giocato Falcone, ora toccherà invece ad Audero difendere la porta blucerchiata tra le mura del Ferraris.