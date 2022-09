L'infortunio di Omar Colley ha spalancato le porte della titolarità a Jeison. Il difensore colombiano in estate sembrava in procinto di lasciare la, ma alla fine l'ex Inter è rimasto a Genova e ora si sta rivelando prezioso, a livello numerico, per i blucerchiati.Il problema fisico di Colley ha portato Murillo ad essere titolare contro il Milan, nonostante un acciacco alla caviglia, e ora il difensore classe 1992 sarà impiegato molto probabilmente anche contro lo. L'infortunio infatti sembra superato, Giampaolo scioglierà gli ultimi dubbi oggi ma l'utilizzo di Murillo pare scontato.