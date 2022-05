Nuova puntata nelle vicissitudini economiche dell'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, in particolare per quanto riguarda le richieste di concordato per le due società del Viperetta (Eleven Finance e Farvem) a rischio fallimento. La novità in questo caso riguarda il concordato di Eleven Finance, società che ha in pancia il ramo immobiliare della famiglia Ferrero.



E' stata infatti fissata dai magistrati Cardinali, De Rosa e Cavaliere la data per l'adunanza dei creditori, identificata il 30 settembre alle 10. La situazione era bloccata dopo che a settembre i commissari giudiziali avevano depositato una relazione che tratteggiava una situazione dei debiti diversa da quella proposta nel piano prodotto da Vidal, situazione che, lo ricordiamo, coinvolge anche la Samp dal momento che la vendita del club blucerchiato costituisce apporto di finanza esterna.



Il dubbio riguardava soprattutto il debito di un creditore, e a ballare erano circa 80 milioni. La situazione, ulteriormente complicata dalle vicende penali della Procura di Paola, che hanno portato anche all'arresto di Ferrero, avevano reso ancora più complessa la vicenda. Il pm aveva chiesto la revoca del provvedimento di ammissione alla procedura concordataria, che però è stata respinta dai commissari giudiziali. La data è stata quindi stabilita per dopo l'estate, fa sapere Il Secolo XIX, appunto il 30 settembre. A breve invece si terrà l'udienza per Farvem, per la precisione il 25 maggio. C'è da approfondire la posizione di uno dei creditori.