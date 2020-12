Dalla ripresa degli allenametni non arrivano buone notizie in merito alle condizioni di Bartosz Bereszynski. Il terzino polacco era uscito dopo poco più di un quarto d’ora dall’inizio della partita con il Milan, a causa di un infortunio, e la sensazione della Sampdoria era stata subito quella di un problema piuttosto serio. Si era parlato immediatamente della possibilità che il giocatore dovesse rimanere fermo oltre un mese, e gli ulteriori esami strumentali a cui è stato sottoposto ieri il calciatore classe 1992 hanno confermato l’entità del problema.



Bereszynski ha riportato una lesione muscolare alla coscia sinistra, e ciò obbligherà lo staff sanitario blucerchiato a procedere con tutte le cautele del caso. Guai a forzare il recupero, o ad anticipare troppo i tempi. L’ex Lech Poznan tornerà soltanto a gennaio 2021, ancora troppo presto ipotizzare per quale incontro.