Ieri a Bogliasco è stata giornata di confronti e di scambi di opinione per la Sampdoria. Quello principale ha visto protagonisti il tecnico Eusebio Di Francesco e la squadra, ma è stato altrettanto importante il faccia a faccia tra l'allenatore blucerchiato e il presidente Massimo Ferrero, andato in scena prima della sessione di allenamento alla presenza del direttore sportivo Carlo Osti.



Si è trattato di un incontro sereno, impostato sulla base della diplomazia. Qualcuno, scrive Il Secolo XIX, temeva che il tecnico potesse sbottare ma non è stato così, anche perchè Ferrero ha promesso all'allenatore i due innesti richiesti. Secondo il quotidiano, le promesse sul piatto a giugno, quando il Viperetta ha convinto il mister a sposare il progetto doriano, erano state due 'fedelissimi' come Verdi e Berardi, poi non concretizzatisi per le alte richieste di Napoli e Sassuolo.



"Al mister ho chiarito che faremo le operazioni necessarie a rinforzare la squadra" sono state le uniche dichiarazioni in merito rilasciate da Ferrero. "Squadra che comunque è già tale, si tratta solo di avere la pazienza di far sì che la rivoluzione che abbiamo varato con l’arrivo del nuovo mister e di un nuovo modulo, sia assimilata dai giocatori"