L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo non può ovviamente essere contento dell'andamento della squadra blucerchiata. La partita di Bologna, al netto delle rassicurazioni 'pubbliche', non ha lasciato soddisfatto il mister doriano che ieri, alla ripresa degli allenamenti, ha tenuto a rapporto la squadra. Nella prima parte della seduta, il tecnico ha analizzato insieme ai giocatori i temi dell'incontro.



Secondo Il Secolo XIX, nei prossimi giorni potrebbero intervenire direttamente l'avvocato Romei e soprattutto il presidente Marco Lanna, come già fatto dopo la partita di Udine, per testare l'umore dello spogliatoio e chiedere una reazione ai calciatori.