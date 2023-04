Il presidente della Sampdoria Marco Lanna non ha mai mancato di far sentire la sua vicinanza al tecnico Dejan Stankovic, anche quando i risultati non sono stati buoni. E così è successo anche ieri quando il numero uno blucerchiato è salito a Bogliasco.



Lanna è arrivato al Mugnaini quando Stankovic stava dirigendo l'ultima parte di allenamento. I due hanno avuto un colloquio, prima di qualche minuto sul campo, poi insieme si sono avviati verso gli spogliatoi, continuando il loro incontro. Più volte Lanna ha ribadito la sua totale e incondizionata fiducia nei confronti del mister serbo.