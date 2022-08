Torna d'attualità, in casa Sampdoria, una vecchia idea di mercato. E' Daniele Rugani, difensore centrale di proprietà della Juventus, già accostato in passato al club blucerchiato.



Il Doria, dopo aver bloccato Gabbia dal Milan, avrebbe preso contatti con i bianconeri per l'ex Cagliari per cercare un accordo sul prestito. Rugani ha parecchi estimatori: piace a Verona, Empoli e Galatasaray, con i turchi che avrebbero messo sul piatto 10 milioni di euro per il suo cartellino a titolo definitivo, ma Rugani secondo Alfredo Pedullà darebbe precedenza alla Serie A.