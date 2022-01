Nome nuovo, l’ennesimo in questa sessione di mercato, per l’attacco della Sampdoria. Il club blucerchiato, tra gli altri, adesso si sarebbe inserito anche nella corsa a Roberto Piccoli dell’Atalanta per completare il reparto offensivo.



La punta, classe 2001, viene considerata uno dei giovani più interessanti del panorama italiano ma a Bergamo è chiuso dalla feroce concorrenza di Zapata, Muriel, Ilicic e più in generale di tutti gli interpreti offensivi nerazzurri. Nelle scorse settimane Piccoli era stato trattato a lungo dal Genoa, non se n’era fatto nulla ma Genova potrebbe essere ancora nel futuro del giocatore.



Un primo, sommario contatto tra dirigenza genovese e quella bergamasca sarebbe già andato in scena, per sondare la disponibilità delle parti ad intavolare la discussione, ovviamente sulla base del prestito fino a giugno. La Sampdoria, però, ha preso tempo: da Corte Lambruschini dovranno prima liberarsi del cartellino di Torregrossa, e poi eventualmente potranno chiudere l’affare in entrata.