Il vice di Marco Giampaolo alla guida della Sampdoria Francesco Conti ha parlato a Dazn dopo la sconfitta sul campo dello Spezia:



"La classifica ci vede penalizzati oltre i nostri demeriti, dispiace per i tifosi che sono il nostro dodicesimo uomo in campo. Giampaolo non è preoccupato, non abbassa mai la guardia e ha piena fiducia nella squadra. Arriva la sosta, resettiamo e ci andiamo a prendere la classifica che meritiamo".