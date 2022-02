Il terzino della Sampdoria Andrea Conti, arrivato in questa sessione di mercato in blucerchiato dal Milan, ieri non ha preso parte all'allenamento. Per il difensore destro, la motivazione alla base dell'assenza pare essere un raffreddore.



Secondo Sampnews24.com l'intoppo non gli impedirà di essere arruolabile per la sfida con il Sassuolo. Conti però partirà dalla panchina, titolare sarà quindi Bartosz Bereszynski, che indosserà anche la fascia di capitano viste le assenze di Ekdal e Quagliarella.