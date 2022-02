Dopo anni di calciomercato(ve lo giuro, c'è sul serio) mi sembra incredibile poter andare a dormire con una sensazione di appagamento e poco, pochissimo da dire. Allora non era vero che, in ogni sessione della precedente gestione, non si poteva mai fare di meglio. Non era vero che l'operato passato era sempre il migliore possibile, non era vero che non sussisteva alcun margine di manovra, che bisognava vendere per 30, 40 milioni. Chissà dove sarebbe finito, l'eventuale bottino. E forse non era neppure del tutto vero che i pochi cheall'operato illuminato del Re Sole erano mugugnoni, menagrami, dischi rotti e compagnia cantante.Ci pensavo questa sera. Se il 5 dicembre, neppure due mesi fa, mi avessero annunciato "Inizierai febbraio con un Presidente sampdoriano che rilascerà una sola dichiarazione durante tutto il mercato, per invitare i tifosi allo stadio, Giampaolo allenatore, cinque acquisti e nessuna cessione” avrei pensato diScherzo, eh, ci sono tutti gli Avengers, Star Wars e i documentari di National Geographic, vi adoro, non mi cancellate l’account. Tra l'altro, sulla piattaforma trovate pure una serie che si chiama The Resident.Sessanta giorni dopo ci guardiamo in faccia e ci rendiamo conto che inveceNessun creativo originale o sognatore, nessuna invenzione da fiction. La Sampdoria si è mossa in maniera oculata, al limite estremo delle sue possibilità.. E chi si può lamentare, di fronte ad uno scenario del genere? Non siamo improvvisamente diventati il Real Madrid, sia chiaro. Le nostre sono state le manovre di una società tesa a salvarsi, di riffa o di raffa. Ma è ben più di quanto mi aspettassi. Non è il caso di fare gli schizzinosi, o di concedersi troppi formalismi.A voler proprio essere pignoli e puntigliosi, potrei sottolineare come la mia principale preoccupazione fosse rappresentata dalle. Non aver preso un Defrel o un Castillejo è un peccato, avrebbe rappresentato la ciliegina sulla torta di un mercato ai limiti dell'eccellenza nell'ottica, lo ripeto a scanso di equivoci, di una lotta per la permanenza in Serie A. Ma ritengo pure che le difficoltà a realizzare reti non fossero imputabili soltanto al quartetto degli attaccanti. Vedere il calcio in questo modo è limitante. La fase difensiva non la fanno i difensori, e quella offensiva non dipende dalle punte, bensì dall’ intero spartito di gioco. CrSupryaga è un interessante mossa in prospettiva, ma sarei sorpreso di un suo esordio impattante in Serie A da subito. Eviterei i facili entusiasmi, tipici di altre zone della città. Prima vediamolo all'opera.Conti, sulla carta, è meglio di Depaoli, Rincon è più incisivo dell’ultimo Silva, Magnani e Dragusin sostanzialmente si equivalgono. La ciliegina sulla torta è stata Sensi. Un paio di anni fa mi faceva impazzire, senza infortuniSensi, se sta bene, è un colpo. E’ in grado di fare due ruoli, e possiede le caratteristiche per cui D’Aversa avrebbe venduto un rene e un pezzo di braccio. Il suo impiego da trequartista viene dato per scontato, io non ne sarei così sicuro. A Giampaolo gli uomini in grado di pensare in mezzo al campo piacciono, e adora avvicinare il più possibile la qualità alla fase di uscita palla dalla difesa.magari avanzando Candreva o togliendo un giocatore dai piedi meno educati. Di certo Sampdoria-Sassuolo offrirà moltissimi spunti di analisi sul lavoro del mister di Bellinzona. Lì inizieremo a capire su quale ordito sta imbastendo la tela salvezza.Peccato per Defrel e soprattutto Linetty. Ma forse era chiedere troppo. Oggi vado a dormire tranquillo, adesso mi accontento anche di navigare a vista, con un orizzonte temporale semestrale, a patto di farlo così, in maniera concreta, morigerata, senza cialtronate o fanfaronate a radio e media casuali.Ho come l’impressione che lo spauracchio della retrocessione, con tutto il suo codazzo di magagne, abbia spaventato il Doria più degli equilibri di bilancio. Va bene così, onestamente difficile lamentarsi. L’agenda adesso è tracciata: salvezza sul campo, e immediata cessione societaria. Come dite? Fantascienza? Sì, forse.