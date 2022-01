Prime parole da giocatore della Sampdoria per Andrea Conti, appena arrivato dal Milan: "Spero di fare bene e meritarmi la conferma qui. Speravo di arrivare già in estate, ma ci sono stati problemi che non conosco - ha detto ai canali ufficiali - Genova è una grande piazza con giocatori forti, non ci ho pensato un attimo ad accettare. Ho voglia di riscatto dopo stagioni non positive a livello personale, spero di essere a disposizione già per sabato. Il mio ruolo? Mi vedo terzino ma non avrei problemi ad adattarmi a qualsiasi altra posizione".