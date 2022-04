La coperta, per quanto riguarda l'attacco della Sampdoria, è piuttosto corta. L'infortunio di Gabbiadini, la condizione fisica non eccezionale di Giovinco e le difficoltà di inserimento di Surpyaga hanno complicato i piani di Giampaolo, che ha adattato Sabiri al ruolo ed è costretto a scegliere uno tra Caputo e Quagliarella, in modo da avere in panchina almeno un cambio nel reparto.



Probabilmente contro il Bologna si rivedrà ancora la staffetta andata in scena domenica al Ferraris: dovrebbe iniziare il match Caputo, con Quagliarella pronto ad entrare nell'intervallo. Difficile, anche se non impossibile, un recupero di Giovinco.