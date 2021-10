Già da domani, la Sampdoria inizierà a preparare la sfida contro il Cagliari, al rientro dopo la sosta per le Nazionali. La formazione blucerchiata spera di recuperare alcune pedine fondamentali, in particolare Manolo Gabbiadini e Valerio Verre. La sensazione, però, è che i due programmi di recupero siano a punti diversi.



Secondo Il Secolo XIX, più avanti è Valerio Verre. Il trequartista ex Verona è in lizza per una maglia, non necessariamente da titolare, ma magari a gara in corso. Le sue condizioni sembrano migliori di quelle di Gabbiadini, che probabimlente verrà convocato, ma rimarrà in panchina.