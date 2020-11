Il problemino fisico accusato da Fabio Quagliarella costringerà Claudio Ranieri ad alcune riflessioni di formazione. Il mister della Sampdoria dovrà decidere a chi affidare l'attacco blucerchiato, anche se i candidati di fatto sono soltanto due, ossia Manolo Gabbiadini e Antonino La Gumina.



La sensazione è che domani Ranieri sceglierà il rientrante attaccante ex Napoli, tornato in panchina con il Bologna dopo quasi due mesi di assenza. Gabbiadini potrebbe essere supportato in avanti da Valerio Verre, con Ramirez in panchina.