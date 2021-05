Le scelte in difesa per la Sampdoria, in vista della partita con il Parma, sono abbastanza semplici e scontate. Tra i blucerchiati infatti non ci sarà ad esempio Bartosz Bereszynski, in permesso concordato con la società. Il terzino verrà convocato dalla Polonia per Euro 2021, raggiungerà anticipatamente la Nazionale e per questo motivo la società lo ha esentato dalla sfida con i gialloblù.



Probabilmente non scenderà neppure in campo Tonelli, che sta smaltendo una contusione alla coscia rimediata con lo Spezia. La linea arretrata, quindi, sarà presumibilmente composta da Augello, Yoshida e Colley, con a destra impiegato Alex Ferrari al posto di Bereszynski.