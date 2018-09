L'allenamento di ieri ha fornito alcune indicazioni importanti in casa Sampdoria per quanto riguarda le scelte di formazioni anti Fiorentina: in gruppo con i blucerchiati ha lavorato regolarmente Lorenzo Tonelli, che non era al meglio dopo l'incontro con il Napoli ma che adesso sta bene e scalpita alla ricerca di una maglia da titolare. Giampaolo, nell'ambito del consueto ballottaggio con Colley, sembra intenzionato a dare spazio dal primo minuto al centrale italiano, considerando anche il quadruplo impegno ravvicinato: domani i viola, sabato l'Inter e mercoledì prossimo il Cagliari. Il tour de force si concluderà poi il 1 ottobre, con Samp-Spal.



Pronto a rientrare anche Dennis Praet, che sogna l'esordio stagionale con i blucerchiati. Il centrocampista belga ormai si allena stabilmente da qualche tempo con i compagni, ed è quindi probabile che Giampaolo lo porti in panchina, senza rischiarlo dal primo minuto ma iniziando a dare minutaggio a gara in corso all'ex Anderlecht, in modo tale da poterlo impiegare come titolare per Samp-Inter. Praet sta bene, sembra definitivamente guarito e ovviamente freme per poter dare il suo contributo a questa Samp che gira a mille e funziona. Dovrebbe però filtrare la linea della cautela, considerando anche l'abbondanza nel reparto mediano e le buone prestazioni offerte sino ad oggi da Barreto e Linetty.