La coppia titolare al centro della difesa della Sampdoria nel finale della scorsa stagione era quella formata da Omar Colley e Maya Yoshida. In questo campionato invece il ghanese e il 'collega' giapponese non hanno mai giocato insieme dall'inizio, venendo alternati sempre con Tonelli.



Dopo la sosta per le Nazionali invece la gerarchia potrebbe invertirsi. Secondo Sampnews24.com Ranieri, considerando anche la fisicità dei giocatori della Lazio e l'alto tasso di pericolosità dei suoi attaccanti, starebbe pensando di varare la coppia Colley-Yoshida dal primo minuto.