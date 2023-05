Continua la corsa contro il tempo per salvare la Sampdoria, alle prese con le difficoltà societarie. Starebbero proseguendo i contatti con i soggetti che da tempo si dicono interessati al club, ossia il finanziere Alessandro Barnaba e il gruppo Wrm di Raffaele Mincione. In questi ultimi giorni però avrebbe rallentato i contatti Barnaba, secondo La Repubblica forse per preparare una nuova offerta.



Il quotidiano solleva anche una nuova ipotesi: il gruppo Barnaba potrebbe 'allearsi' con Mincione, che ha un progetto esteso e punta, più che al ramo sportivo, agli immobili di proprietà di Massimo Ferrero. I due potrebbero così preparare e presentare un piano condiviso per l'acquisizione del club genovese. L'unica certezza, però, è che il tempo per prendere la Sampdoria stringe sempre più.