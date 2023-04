Tutto in 90 minuti per evitare di dire addio alle chance residue di salvezza. Sampdoria-Cremonese, gara valida per la 29esima giornata di Serie A con calcio d'inizio a partire dalle 16.30 di sabato 8 aprile, mette di fronte le ultime due squadre della classifica distanti rispettivamente 10 e 12 punti dallo Spezia quart'ultimo. Per questo chi uscirà sconfitto nella sfida fra Stankovic e Ballardini potrà di fatto dire addio al sogno di mantenere la categoria.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Sampdoria-Cremonese, con calcio d'inizio alle 16.30 di sabato 8 aprile al Galileo Ferraris di Marassi in Genova sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn.



PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Zanoli, Murillo, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Meité, Valeri; Tsadjout, Dessers.