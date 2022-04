Chelsea e Real Madrid ieri sera si sono affrontate nell'affascinante cornice di Stamford Bridge. Campioni in campo, grandi stadi e sfide di altissimo livello sono un richiamo forte per tutti, anche per gli addetti ai lavori. E così, le telecamere hanno 'pizzicato' sugli spalti dell'impianto londinese anche il tecnico di un'altra prestigiosa squadra della capitale inglese, Antonio Conte del Tottenham. L'ex Inter e Juve era accompagnato da un'altra conoscenza del calcio italiano, l'ex tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa.



Il mister, esonerato a gennaio dalla società blucerchiata, è stato invitato dallo stesso Conte. I due sono molto amici dai tempi di Siena, quando il Campione d'Italia uscente muoveva i primi passi come vice di De Canio. Addirittura, quest'estate i due allenatori hanno trascorso le vacanze insieme in Sardegna.