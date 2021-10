Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, parla ai microfoni di Sky dopo il ko della sua squadra sul campo del Cagliari: "Se analizziamo i numeri e le occasioni, abbiamo fatto meglio noi. Quello che conta è il risultato, che è di 3-1 per il Cagliari e quindi merito a loro. Ci sono stati degli episodi, come il palo di Candreva, che hanno influito sul risultato. I giocatori sono stati messi nelle loro posizioni. Gli attaccanti? Quando si hanno due attaccanti come Quagliarella e Caputo, sei obbligato a giocare con degli esterni o con un trequarti. Il cambio tra Gabbiadini e Verre era programmato. E’ chiaro che i giudizi sono sempre condizionati dai risultati. Dobbiamo partire meglio, il responsabile di questo sono io".