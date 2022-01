L'ormai ex allenatore della Sampdoria Roberto D'Aversa ieri pomeriggio ha vissuto una giornata surreale. Il tecnico ha diretto a Bogliasco la seduta di lavoro, commentando con i cronisti presenti tramite un laconico "Preparo la trasferta a Torino, altro non posso fare". D'Aversa, arrivato a Bogliasco alle 9, al mattino aveva letto i giornali, aveva saputo di Giampaolo dalla stampa ma non aveva ricevuto alcun contatto dalla società.



A Bogliasco ieri era atteso il presidente Marco Lanna insieme a Carlo Osti, per accompagnare il direttore sportivo a incontrare la squadra. I due però non si sono presentati, e D'Aversa ha iniziato a fiutare l'esonero. Al campo si è visto brevemente il solo Faggiano. D'Aversa, riporta Il Secolo XIX, si è chiesto "Come mai non è arrivato Osti?". Segno che il mister aveva iniziato ad intuire qualcosa del suo destino.



L'allenatore ha atteso per tutto il giorno notizie dalla società, che però non sono arrivate. Spesso durante la stagione la sensazione è stata quella di un mister sfiduciato e un po' abbandonato, ieri, aggiunge il quotidiano, l'impressione è stata quella. Le ultime indiscrezioni, circolate ad inizio mattinata, raccontano invece di un esonero deciso dalla Samp nella notte appena conclusa, e che verrà ufficializzato a stretto giro di posta.