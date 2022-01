Poche idee, e confuse. La Sampdoria di ieri, strapazzata dal Torino, in campo non ha messo quasi nulla.prima delle vacanze di Natale. Curiosamente, i peggiori giri a vuoto in stagione sono arrivati nelle due sfide con i granata. All’andata, Torino-Samp era stata una partita tremenda. Il canovaccio si è ripetuto, tale e quale, nel match di ritorno. I blucerchiati soffrono in maniera particolare la squadra di Juric. Merito di una formazione, capace di surclassare gli avversari sul piano atletico e, soprattutto, con l’organizzazione. Le qualità superiori di mister e interpreti si amalgamano con i limiti evidenti doriani, creando la tempesta perfetta.Purtroppo, in Sampdoria-Torino ce n’è per tutti., giornata dopo giornata,E’ difficile individuare un solo responsabile, tolto il consueto discorso - che oggi eviterò, tanto ormai lo conoscete a memoria e resta valido - di chi questa rosa l’ha assemblata (male) in estate. Colpa di D’Aversa? Sì, anche, è fuori di dubbio. Colpa di chi scende in campo? E’ evidente. Ma sottolineare con precisione dove finiscono le responsabilità di uno, ed iniziano quelle dell’altro, è un mero esercizio stilistico abbastanza fine a sé stesso.Certo, anche questa volta D’Aversa ha dovuto rinunciare ad almeno quattro titolari, reinventando per, Ekdal, e di un esterno degno di tale nome. Impiegare costantemente un paio di pedine fuori posizione, e altrettanti rincalzi, non è semplice. Ma la. Senza un catalizzatore in grado di gestire il flusso del gioco, la Samp si sgretola. Thorsby impiegato esterno è, con tutto il rispetto per un ragazzo sempre generoso e quasi mai insufficiente. Però il norvegese, largo a sinistra, è un pesce fuor d’acqua e rende la metà rispetto a quando viene piazzato nella ‘sua’ zona. Oltretutto la Samp ha agito quasi sempre da quel lato, il 45% delle azioni è passato dalla corsia mancina, mentre un misero 18% si è sviluppato a destra, dove stazionava un certo Candreva.. E ce ne sono stati parecchi altri.Inutile appellarsi a malasorte, sfortuna e banalità varie. La fotografia, come sempre, sta nei numeri. Le impietose statistiche raccontano di un possesso palla fermo al 37%, con una percentuale di passaggi riusciti del 64%.Facciamo uno ogni tre per generosità. E’ un dato agghiacciante. In effetti, la principale difficoltà della Samp di ieri, a volerne trovare solo una, è stata proprio lo scarico sul compagno libero. L’uscita dalla difesa si interrompeva sistematicamente all’altezza della trequarti, perché la pressione granata permetteva alla squadra di Juric di indurre con sbalorditiva semplicità all’errore i padroni di casa. Recuperare il possesso, per Lukic, Vojvoda e Mandragora, era un gioco da ragazzi. I reparti lunghi e l’estrema distanza tra difesa e centrocampo ha avuto riflessi negativi anche in fase difensiva blucerchiata. La mediana rinculava in ritardo, concedendo spazio e metri agli interpreti avanzati del Toro.. I dodici tiri in porta granata, raffrontati ai soli tre tentativi di Gabbiadini e compagni, sono il naturale epilogo di simili incertezze.Analizzate (neppure troppo approfonditamente) le responsabilità di squadra, D’Aversa e società, per cui vi rimando agli scorsi Sampmania, adesso vi sottopongo la domanda che mi faccio ormai da qualche tempo. Facciamo finta che la Samp abbia vinto una bella sommetta al Superenalotto, sufficiente a permettersi un nuovo allenatore, ad oggi fuori budget di Corte Lambruschini.Quale mister, tra quelli disoccupati, ritenete possa migliorare il lavoro e l’apporto di D’Aversa?Non è un interrogativo retorico, sono davvero curioso di sentire le opzioni tra cui si potrebbe pescare per migliorare l’attuale apporto.. Neppure il mio adorato Giampaolo, non gli affiderei mai una squadra in corsa, men che meno questa. Sono pure molto scettico rispetto alle soluzioni ‘esotiche’ o estere, l’esperienza dell’altra sponda del Bisagno insegna. Sul serio, non vedo come si possa uscire da questa situazione di impasse. Ah, rispondere ‘Gattuso’, in questo giochino, non vale.