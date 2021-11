Nella conferenza stampa di presentazione della sfida di questa sera con la Fiorentina, l'allenatore della Sampdoria Roberto D'Aversa ha toccato anche alcune tematiche inerenti ai singoli giocatori. Ad esempio, il mister ha parlato anche del poco impiego di Manolo Gabbiadini.



"​Le mie scelte sono dovute in parte alla sua condizione fisica, ma anche a come vedo Fabio e Ciccio. Quagliarella e Caputo stanno facendo veramente molto bene. Ha avuto qualche problemino, ma sta recuperando la sua condizione ottimale. Aspettiamo domani per fare le scelte finali" ha detto a Il Secolo XIX.



Sui giocatori infortunati, ha fatto il punto così: "Ferrari? Si è allenato, ma le decisioni le prenderò domani perché il tempo è veramente poco. Non faranno parte della trasferta i quattro calciatori già infortunati (Vieira, Torregrossa, Damsgaard e Depaoli) e lo squalificato Ekdal. ​Murru in allenamento dimostra di avere grandi qualità. Poi sta a lui ricercare l’aspetto mentale giusto per trasferirle anche in partita. Mi auguro che il gol segnato al Verona lo possa aiutare. Bisogna sottolineare come spesso per mettersi a disposizione di allenatore e squadra sia andato in campo non al meglio fisicamente, esponendosi a brutte figure»