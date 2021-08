Uno degli osservati speciali in casa Sampdoria sotto l'aspetto delle condizioni fisiche è il difensore Lorenzo Tonelli. Il centrale blucerchiato si sta allenando a parte, oggi il Doria riprenderà le sedyte in vista dell'Hellas Verona e Roberto D'Aversa dovrà valutare con attenzione l'ex Napoli, dopo il lavoro differenziato spesso svolto in ritiro. Per la verità, già da tempo Tonelli ha imparato a dosarsi per evitare acciacchi e problemi fisici.



Secondo La Repubblica, D'Aversa punta molto su Tonelli, e la gestione fisica del calciatore non sembra preoccupare troppo il mister blucerchiato. Il tecnico sa di voler dare grande spazio al classe '90 in attesa di Yoshida e considerando i problemi di Colley, oltretutto in lista di trasferimento.