Ho bisogno di qualcuno in grado di spiegarmi i movimenti e i rumors relativi ai possibili bomber della Sampdoria. Nutro la necessità di schiarirmi le idee, perché attualmente sono piuttosto confuse e difficili da sbrogliare.. La ritengo forse persino un po' sospetta. Di nomi, nell'arco di questo mese di assoluto immobilismo, ne sono già passati a decine. Qualche esempio sparso? Ribery, Cutrone, Inglese, Ounas, Diego Costa, Lammers, Jovic. Differiscono tutti per decine di aspetti: età, posizione, caratteristiche, prezzo, esperienza. Quasi non ci fosse un filo logico ad unirli. In realtà, un nesso tra uno e l'altro c'è. Sono profili altisonanti e suggestivi, come si trattasse di una sorta di oppio di massa, eai blucerchiati per stipendio e pretese. Inoltre, vanno a collocarsi nella zona di campo dove la Samp ha il maggior numero di opzioni e di situazioni complesse da sciogliere.L'attacco blucerchiato, ad oggi, è un bel rebus. In rosa ci sono un tris di centrali, Quagliarella Torregrossa e La Gumina -- Gabbiadini che ha fatto le cose migliori in carriera largo a destra nei tre davanti, un solo esterno di ruolo, cioè Caprari, e un giocatore difficile da inquadrare come Bonazzoli. Più prima punta, forse, ma sarebbe la quarta in pancia alla Samp. Tantine, per un reparto impostato su un unico terminale offensivo.In quale modo dovrebbe muoversi il neo direttore Faggiano? Non sta a me dirlo, non sono così arrogante. Possiamo ipotizzare però, ad esempio, la volontà diIn un mondo ideale, ovviamente, perché nel mercato privo di soldi all'orizzonte, individuare una società in grado di accettare le richieste blucerchiate per tali calciatori suona utopico. Sarebbe un mezzo miracolo a tutti gli effetti. Si possono ipotizzare prestiti, diritti o obblighi vari, ma di liquido temo poco. Piacerebbe pure a me fantasticare una sostituzione Ribery-Caprari, con tutto il rispetto per il ragazzo, o un avvicendamento La Gumina-Jovic, maAncora meno credibile mi pare l'idea di acquistare un riferimento d'area, un 'nove' vero e proprio, Cutrone, Inglese, Diego Costa o Lammers per intenderci, atleti di questo tipo. Prendiamo il caso Cutrone, ad esempio, il più plausibile tra i nomi fatti se l'onnipotente Pastorello dovesse decidere di realizzare un gioco di prestigio e mettere lo zampino alla Keita., da alternare a Quagliarella e per raccoglierne l'eredità futura? Non parlo tanto per una valutazione tecnica, Cutrone potrebbe rivelarsi un buon giocatore, al Milan lo era, e Quaglia non è eterno (forse), quanto piuttosto per una considerazione numerica. L'arrivo di un Cutrone farebbeNutro dei dubbi sulla fattibilità di una simile manovra.Mi sembra ci sia bisogno di schiarirsi le idee, da parte di tutti, prima di fantasticare su. Il calciomercato, il vero calciomercato, non è il Fantacalcio, purtroppo o per fortuna. Immagino ci saranno movimenti, è vero, ma saranno pochi e a sensazione presumo riguarderanno elementi con caratteristiche alla Caprari. Attenzione, però, perché il Doria di tesserati utili per il 4-2-3-1 o per il 4-3-3 ne ha altri, penso a Candreva, Damsgaard e Verre. Nutro grandi speranze su Gabbiadini, per la verità.. Tutto il resto è rumore di fondo o, se preferite, panem et circenses.