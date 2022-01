L'allenatore della Sampdoria Roberto D'Aversa sta fronteggiando una situazione piuttosto complessa negli ultimi mesi. Prima sono arrivate le voci sul suo esonero, di fatto confermate da Ferrero al momento dell'arresto, poi le turbolenze societarie in una fase delicatissima della stagione e, ora che l'allenatore ha saputo risistemare la rotta sul campo, il calciomercato. Comprensibile un po' di nervosismo, per il mister doriano, specialmente a fronte delle cessioni.



Così ieri, dopo la notizia della rescissione di Silva, che ha accettato l'offerta dell'Al Wahada ottenendo dalla Samp di essere liberato a zero, D'Aversa sarebbe sbottato a Bogliasco. Secondo Tuttosport la notizia dell'addio del portoghese, arrivata poche ore dopo quella di Depaoli, avrebbe contrariato l'allenatore, che non avrebbe gradito la gestione del mercato operata dal ds Daniele Faggiano, e lo avrebbe fatto notare in privato tra le mura del centro sportivo di Bogliasco.