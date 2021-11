Roberto, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro la Salernitana:"Siamo a conoscenza di che ambiente andremo a trovare ma in queste due settimane la squadra ha lavorato bene. Andiamo a tutti i costi per fare un risultato positivo"."Gabbiadini ha finito anzitempo l'allenamento di ieri ma oggi si è allenato regolarmente. Sarà a disposizione mentre Torregrossa no"."Io penserei a noi stessi. Gabbiadini, Caputo e Quagliarella sono molto forti. Mi auguro che domani possano togliersi delle soddisfazioni perchè ne beneficerebbe la squadra. Domani conterà l’aspetto emotivo, mi aspetto una partita da uomini. Penso di avere un gruppo formidabile"."Ha fatto solo oggi allenamento ma molto probabilmente non farà parte dei convocati"."Sbagliando ho tolto qualcosa ad Alex ma ci saranno partite per farsi vedere"."In questo ultimo periodo abbiamo affrontato le partite con l'ansia del risultato, forse anche per le voci che correvano intorno al loro allenatore. Alla squadra ho detto di ragionare a quello che si deve fare in campo perchè quando si va in campo con l'ansia della prestazione succede quanto accaduto col Bologna. Dobbiamo cercare di andare in campo con la massima serenità e ragionare solo sulla partita. Dobbiamo dare di più di quello che stiamo dando ma concordo col fatto che l'aspetto mentale ha pesato sui risultati"."Un bravo marinaio si vede quando il mare è in tempesta: Sarà uno stadio caldo ma l'attenzione serve a prescindere. Giocheremo in base alle caratteristiche di quei giocatori che scenderanno in campo. Sono fiducioso. Il pubblico sarà caldo ma non ho mai visto un tifoso scendere in campo e fare gol"."Il presidente personalmente mi ha sempre dato fiducia, la squadra deve andare in campo libera. Dobbiamo pensare solo a quello che si deve fare in campo"."A cena non ci siamo messi a parlare di aspetti tecnici come facciamo qui al campo. La cena l'ha organizzata il presidente, è molto attivo sotto questo punto di vista, per caricarci. I confronti con lui sono sempre costanti. E' anche doveroso cercare di ricambiare questo entusiasmo da parte di Ferrero con dei risultati"."Mi fa piacere che il pubblico torni allo stadio. C’è bisogno di un pubblico costante che possa spingere i ragazzi ad uscire da questa situazione per migliorare la posizione in classifica e portare la Samp nella posizione di classifica che merita"."Si è allenato regolarmente. C'è l’assenza di Silva ma dobbiamo ragionare su chi abbiamo a disposizione"."Dipende da tante dinamiche, quello che conta è il risultato finale e quello che conta è la posizione in classifica"."Da altre parti sto notando che si fa a gara per rientrare velocemente dalle nazionali, da noi no. Qualche problema le nazionali lo hanno portato ma da quel punto di vista non possiamo fare nulla. Noi possiamo incidere sul lavoro del campo. I ragazzi hanno lavorato bene poi fino all'ultimo minuto farò le mie valutazioni".