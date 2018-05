Sampdoria e Spal nel corso del campionato 2017/2018 hanno stretto un'interessante alleanza di mercato. Il primo a percorrere il viaggio da Genova a Ferrara in estate fu Federico Bonazzoli, approdato alla corte di mister Semplici pur senza riuscire ad imporsi. I blucerchiati aspettano ancora l'esplosione del centravanti cresciuto nelle giovanili dell'Inter, che però nell'arco del campionato ha racimolato soltanto 12 presenze, spesso subentrando negli ultimi minuti di gioco. In teoria, la Spal da contratto potrebbe riscattarlo a giugno, ma è improbabile che ciò avvenga. La Samp invece secondo Sampnews24.com non sarebbe particolarmente intenzionata a cedere il classe 1997, anche perchè l'Inter otterrebbe ancora il 50% da un'eventuale vendita del calciatore. I blucerchiati probabilmente porteranno Bonazzoli in ritiro, mantenendolo sotto contratto.



Diversa la situazione di Lorenco Simic, trasferitosi alla Spal a gennaio via Empoli. Il centrale non era uno dei titolarissimi, ma ha convinto la squadra biancoazzurra che potrebbe anche provare a trattenerlo. In questo caso però il Doria si opporrà: gli uomini mercato di Corte Lambruschini vogliono portare il croato nato nel 1996 in ritiro, per consentire a Giampaolo di valutarlo dal vivo. Più intricata la situazione di Matias Silvestre, che non è più certo di un ruolo da titolare. L'argentino potrebbe aver concluso la sua esperienza alla Samp, la Spal ci pensa e potrebbe allettarlo con la promessa di una stagione da protagonista.