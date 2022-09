La Sampdoria prepara la delicata sfida con lo Spezia con un occhio alla situazione degli infortunati. Il club blucerchiato, in particolare, si concentra sulla difesa, dove Omar Colley è stato costretto a saltare il match con il Milan a causa di un colpo al ginocchio rimediato a Verona. Il gambiano, però, dovrebbe tornare a disposizione nei giorni scorsi, alla pari di Murillo. L'ex Inter soffre per una botta alla caviglia, ha stretto i denti per la sfida ai rossoneri e dovrebbe recuperare al Picco.



Situazione diversa per Harry Winks, arrivato alla fine del mercato e a disposizione di Giampaolo soltanto per mezzo allenamento. Il calciatore ha un problema alla caviglia che lo sta condizionando, la Sampdoria lo sapeva al momento dell'ingaggio ma spera di riuscire a recuperarlo dopo la sosta, anche se dovrà dosarlo considerando la lunga inattività.