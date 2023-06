La, in questo momento, in porta può contare su due elementi che sarebbero un lusso anche in Serie A. Il primo è Emil, di rientro dall'infortunio ma appetito da tante squadre, il secondo è Wladimiro, tornato alla base dopo uno strepitoso campionato a Lecce e una convocazione da parte di Mancini. Audero a gennaio aveva rifiutato parecchi soldi dall'Inghilterra per rimanere alla Samp, ai tifosi piacerebbe continuare a vederlo in blucerchiato, ma la sensazione è che il mercato si stia scatenando per il portiere.Audero ha parecchie caratteristiche che solleticano le pretendenti. E' italiano, ancora giovane (è un 1997) eppure si trova nel pieno della maturità agonistica. Vanta cinque stagioni da titolare in Serie A, più una in cadetteria con il Venezia, e nell'ultimo campionato si è imposto come leader della Samp e probabilmente anche come il migliore elemento nella disgraziata annata doriana. Per questi motivi, numerose società si sono mosse per lui: ci sta pensando l'per il dopo Onana, ma di recente lo hanno valutato come vice rispettivamente di Meret e Provedel anche ile la. Audero però ciclicamente torna ad essere accostato pure alla- nelle cui giovanili tra l'altro è cresciuto - e alla, alla caccia di un estremo difensore.Audero di recente ha aperto anche alla possibilità diin Serie B, alla Samp. Il portiere è legato alla piazza, alla città e oltretutto sarebbe solleticato dall'idea di un progetto ambizioso con Radrizzani. Potrebbe quindi prendere in considerazione ogni possibilità, ma legittimamente un elemento di caratura simile potrebbe ritenere troppo stretta la cadetteria. La Samp ovviamente prenderebbe in considerazione eventuali offerte, soltanto però di una certa caratura: se dovessero arrivare sul tavolo di Corte Lambruschini proposte attorno aisarà molto difficile per i blucerchiati declinare.