L'attaccante dell'Udinese Kevin Lasagna non è l'unica pista per l'attacco della Sampdoria. La dirigenza blucerchiata è infatti alla caccia di una punta da affidare a Ranieri, pur essendo conscia di doversi scontrare con difficoltà economiche. Per questo motivo da Corte Lambruschini dovranno cercare di imbastire operazioni con formule fantasiose, possibilmente in prestito.



Altri due nomi che piacciono parecchio alla Samp sono quelli di Patrik Cutrone della Fiorentina e Sam Lammers, poco impiegato all'Atalanta. Per quanto riguarda il centravanti italiano, l'ostacolo è rappresentato dalla concorrenza agguerrita di numerose società, scrive La Gazzetta dello Sport. Su Lammers invece sono stati avviati soltanto sondaggi, per ora appena accennati. La punta olandese però è finita nel mirino anche del Genoa.