La Sampdoria ieri ha abbracciato ufficialmente Gonzalo Maroni, diventato blucerchiato a tutti gli effetti. L'annuncio è arrivato da parte del club doriano, che pagherà al Boca Juniors un milione di euro per il prestito, e potrà riscattare il talento argentino per altri 14 milioni di euro. Sul fronte mercato, però, quella di ieri sarebbe stata una giornata interlocutoria.



I nomi sul piatto per la Sampdoria rimangono gli stessi. Uno ad esempio è quello di ​Ruslan Malinovskyi, centrocampista del Genk che piace molto però anche all'Atalanta. Classe 1993, ex Shakhtar, secondo l'edizione genovese de La Repubblica il giocatore interessa parecchio alla Samp, alla pari di Sam Lammers che però viene seguito pure alla Roma. Rimane vivo pure l'interesse per Hurtado, che però ha una quotazione molto variabile: per questo motivo il Doria non sarebbe ancora riuscito a chiudere l'operazione con il Gimnasia.