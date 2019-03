Oggi la Sampdoria riprenderà gli allenamenti dopo il successo di Ferrara. Gli occhi blucerchiati ora sono puntati su una delle partite più importanti della stagione, la sfida di domenica con l'Atalanta. L'infermeria doriana però resta piuttosto affollata, e mister Giampaolo spera di recuperare alcuni effettivi anche perchè nella gara con la Spal si è toccato il record minimo di convocati stagionali. Il Doria infatti è partito alla volta dell'Emilia Romagna con 19 giocatori, di cui 3 portieri. Mai la Samp aveva avuto una panchina così corta nella Serie A 2018/2019.



Per domenica, Giampaolo ritroverà sicuramente Ekdal che ha scontato la squalifica, mentre restano osservati speciali Quagliarella, Ramirez e Tonelli. Il capitano ha sofferto di un problema alla coscia destra nel finale del match di Ferrara, e ha chiesto il cambio per precauzione. La Samp non sembrava molto preoccupata a fine partita, ma secondo Il Secolo XIX è probabile che per un paio di giorni il numero 27 blucerchiato debba allenarsi a parte. Più ottimismo per le condizioni di Ramirez, che ha già saltato due giornate per un fastidio al polpaccio. Dovrebbe però rientrare a breve in gruppo. Anche Tonelli è fuori da due partite, il difensore centrale però resta maggiormente in dubbio rispetto all'uruguaiano. Ci sono poi altri due lungodegenti Caprari e Barreto. L'attaccante dopo l'operazione aveva almeno 3 mesi da 'scontare' lontano dal campo, il termine scadrà a fine aprile, quindi il Doria potrebbe rivederlo in gruppo soltanto per le ultime 3-4 partite. Diversa la situazione di Barreto, fuori dal 4 novembre. Sembrava poter rientrare già a dicembre, ma altri problemi lo stanno tutt'ora condizionando impedendogli di allenarsi con regolarità, e non rientrerà per domenica con l'Atalanta.