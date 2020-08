Per entrare nel vivo, il mercato della Sampdoria ha bisogno di concretizzare prima le cessioni. I giocatori messi in lista di partenza da Corte Lambruschini sono in particolare due, ossia Karol Linetty e Omar Colley. Il polacco e il gambiano sembrano i principali indiziati da sacrificare all’altare del bilancio, specialmente dopo i tanti rumors che hanno coinvolto il Torino e il Newcastle.



Tra le parti, specialmente tra Linetty e i granata, ci sono già stati parecchi contatti. Per il momento però, scrive Il Secolo XIX, alla Sampdoria non sarebbero ancora state recapitate offerte ufficiali per nessuno dei due calciatori. Il mercato aprirà il 1 settembre, ma il Doria vuole perfezionare il prima possibile gli eventuali trasferimenti in modo da poter operare sul mercato con libertà.